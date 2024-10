Wieder schwere Gefechte in der Ukraine und in Russland

Kiew: Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat es einmal mehr schwere Gefechte gegeben. Wie der ukrainische Generalstab bekanntgab, hat Russland Angriffe an beinahe allen Frontabschnitten im Osten und Süden der Ukraine durchgeführt. Ukrainische Stellungen seien mit 100 Gleitbomben attackiert worden. Kiews Bürgermeister Klitschko sprach in der Nacht von einer russischen Drohnenangriffswelle auf die Hauptstadt. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in den Schutzräumen zu bleiben. Russland meldete seinerseits neuen ukrainischen Drohnenbeschuss. 51 Flugobjekte seien zerstört oder abgefangen worden. In Belgorod sein eine Frau leicht verletzt worden, erklärte der zuständige Gouverneur.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 08:00 Uhr