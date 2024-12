Wieder Massenproteste in Georgien nach Präsidentenwahl

Tiflis: In Georgien sind gestern Abend wieder tausende Menschen gegen den anstehenden Regierungswechsel auf die Straße gegangen. Der Protest in mehreren Städten richtet sich gegen die ihrer Ansicht nach illegale Amtsübernahme der Präsidentschaft durch den ultrarechten und anti-westlichen Micheil Kawelaschwili. Er soll heute als neuer Präsident vereidigt werden. Er war Mitte des Monats bei einer von der Opposition boykottierten Wahlversammlung als neuer Staatschef gekürt worden. Die amtierende pro-europäische und von der Opposition unterstützte Präsidentin Salome Surabischwili will jedoch ihr Amt nicht aufgeben und fordert eine Wiederholung der Parlamentswahlen. Seit Wochen demonstrieren in Georgien tausende Menschen für eine Rückkehr zum EU-Kurs und eine Wahlwiederholung.

