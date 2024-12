Wieder Datenkabel in Skandinavien zerstört

Helsinki: In Skandinavien ist erneut ein großes Datenkabel beschädigt worden. Betroffen ist eine Glasfaserverbindung von Finnland nach Schweden. Anders als bei zwei Vorfällen im November wurde der Kabelstrang an Land unterbrochen, und zwar auf der finnischen Seite der Ostsee an zwei Stellen. Derzeit ist noch nicht klar, ob es sich um Sabotage oder einen Unfall handelt. Die schwedische Regierung hatte zunächst einen Sabotage-Verdacht geäußert, die finnische Polizei gab sich zurückhaltender. Das Kabel könnte auch versehentlich bei Bauarbeiten beschädigt worden sein. - Im November hatte es bereits Schäden an zwei Ostsee-Glasfaser-Kabeln zwischen Schweden und Litauen sowie zwischen Finnland und Deutschland gegeben. Dort wird Sabotage vermutet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2024 13:15 Uhr