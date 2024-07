Widerstand aus der CSU im Bundestag gegen Organspende-Pläne

Berlin: In der Debatte über eine Neuregelung der Organspende warnt der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger vor einem Systemwechsel. Gesundheitsminister Lauterbach dagegen will die sogenannte Widerspruchslösung einführen. In einem Schreiben, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt, appelliert Pilsinger an die Bundestagsabgeordneten. Es gebe keine wissenschaftlichen Nachweise, dass eine Widerspruchlösung zu erheblich mehr Organspenden führe, so Pilsinger.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.07.2024 02:00 Uhr