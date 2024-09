Wichtige Fernstraße nach Österreich wird für zwei Wochen gesperrt

Grainau: Wegen Bauarbeiten wird die Bundesstraße 23 bei Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen am Montag für rund zwei Wochen gesperrt. Wie das das zuständige staatliche Bauamt in Weilheim mitgeteilt hat, wird die wichtige Fernstraße in dem Abschnitt auf einen neuen Kreisverkehr südlich des Kramertunnels verlegt. Wer über Garmisch-Partenkirchen in Richtung österreichischer Grenze fahren möchte, muss sich daher auf Umwege einstellen. Die ausgeschilderte großräumige Umleitung führe über Füssen und Steingaden im Allgäu sowie über Oberammergau. Der Kramertunnel soll das staugeplagte Garmisch-Partenkirchen vom Durchgangsverkehr entlasten. Jeden Tag fahren nach Angaben des Bauamts bis zu 16.000 Fahrzeuge auf der Bundesstraße 23 durch den Ort.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 13:00 Uhr