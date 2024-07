WHO zeigt sich besorgt wegen neuer Affenpocken-Variante

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation ist besorgt über eine neue Variante des Mpox-Virus, früher bekannt als Affenpocken. Die Variante zirkuliert zurzeit in der Demokratischen Republik Kongo und sorgt dort laut WHO für stärkeren Ausschlag am ganzen Körper und länger anhaltende Symptome. Frauen erlitten Fehlgeburten und für Kinder sei die Krankheit lebensgefährlich, hieß es. Nach Einschätzung der WHO könnte die neue Affenpocken-Variante auch Europa erreichen. Reiche Länder hätten jedoch gezeigt, dass sie die Ressourcen haben, um eine Verbreitung einzudämmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 08:00 Uhr