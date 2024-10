WHO sammelt auf Konferenz in Berlin eine Milliarde US-Dollar ein

Berlin: Auf einer Geberkonferenz für die Weltgesundheitsorganisation haben mehrere Spender insgesamt eine Milliarde US-Dollar zugesagt. Beim sogenannten "World Health Summit" in Berlin sind insgesamt 700 Millionen zusammengekommen. 300 Millionen hatten bereits im Vorfeld unter anderem die Europäische und die Afrikanische Union zugesagt. Wie es hieß, will die WHO mit dem Geld in den nächsten vier Jahren 40 Millionen kranken Menschen das Leben retten. Bundeskanzler Scholz erklärte in seiner Rede, was die WHO mache, komme allen zugute. Dafür brauche sie eine nachhaltige Finanzierung.

