WHO ruft wegen Mpox weltweite Notlage aus

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat wegen neuer Mpox-Ausbrüche eine globale Notlage ausgerufen. In 13 afrikanischen Ländern wurden nach Angaben der WHO Fälle nachgewiesen. Konkrete Folgen hat die Notlage-Erklärung nicht. Sie soll aber Behörden in aller Welt alarmieren, damit sie sich auf mögliche Ausbrüche vorbereiten. Die Sorge der WHO bezieht sich unter anderem auf eine neue Virus-Variante von Mpox. Das Virus ist mit dem klassischen Pockenvirus verwandt. Es löst vor allem Hautausschlag, aber auch Fieber aus und kann vor allem für Kinder tödlich sein. Die WHO hatte im Juli 2022 bereits einmal eine Notlage wegen Mpox ausgerufen. Damals gab es Fälle in mehr als 60 Ländern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 21:00 Uhr