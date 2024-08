WHO ruft wegen Mpox-Ausbrüchen höchste Alarmstufe aus

Genf: Wegen der Ausbreitung des Mpox-Virus in Afrika hat die Weltgesundheitsorganisation die höchste Alarmstufe ausgerufen. WHO-Chef Tedros teilte am Abend mit, der Notfallausschuss seiner Organisation habe eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite festgestellt. Die WHO werde in den kommenden Tagen und Monaten in enger Zusammenarbeit mit allen betroffenen Ländern die globalen Gegenmaßnahmen koordinieren, hieß es. Sorge bereitet den Experten vor allem die Virus-Variante 1b. Diese hätte einen schwereren Verlauf und führe zu mehr Todesfällen. Typische Symptome einer Infektion sind Hautausschläge am ganzen Körper sowie Fieber. Vor allem für Kinder kann die Krankheit tödlich sein. Im Juli sind laut WHO rund 90 Infektionen mit der Virus-Untergruppe in mehreren Ländern Afrikas registriert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 06:00 Uhr