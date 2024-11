WHO meldet Angriff auf Polio-Impfzentrum im Gazastreifen

Gaza: Ein Polio-Impfzentrum im Norden des Gazastreifens soll angegriffen worden sein. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, erklärte im Online-Dienst X, das Zentrum sei getroffen worden, während Eltern ihre Kinder dort gegen Kinderlähmung impfen lassen wollten. Vier Kinder und zwei Erwachsene wurden demnach verletzt. Ein Sprecher des Katastrophenschutzes in Gaza sagte der Nachrichtenagentur AFP, eine israelische Drohne habe eine Mauer der Anlage beschossen. Die israelische Armee hingegen betonte, sie habe zum angegebenen Zeitpunkt keine Angriffe in der Region verübt. Außerdem sei sie in die Koordinierung der Polio-Impfkampagne eingebunden. Die groß angelegte Impfaktion im Gazastreifen läuft seit Anfang September. Dort war vorher zum ersten Mal seit 25 Jahren ein Fall von Kinderlähmung bei einem Baby nachgewiesen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 08:00 Uhr