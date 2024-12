WHO beklagt erneuten Angriff auf Klinik im Gazastreifen

Gaza: Die Weltgesundheitsorganisation WHO wirft Israel vor, das Gesundheitssystem im Gazastreifen systematisch zu zerstören. Das israelische Militär habe nun bei einem Einsatz das letzte große Krankenhaus im Norden des Küstenstreifens außer Betrieb gesetzt. Die UN-Organisation spricht von einem Todesurteil für zehntausende Palästinenser. Viele Patienten in schlechtem Gesundheitszustand mussten demnach in eine zerstörte nicht funktionstüchtige Klinik, Patienten in lebensbedrohlichem Zustand und medizinische Angestellte sollen sich trotz der Kämpfe noch dort befinden. Israels Armee rechtfertige den Einsatz und erklärte, man handele im Einklang mit dem Völkerrecht, weil sich Terroristen der Hamas in der Klinik versteckten. Zivilisten, Patienten und Mitarbeiter der Klinik seien evakuiert worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 06:00 Uhr