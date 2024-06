Wetterdienst warnt vor Unwettern beim Public Viewing

Frankfurt am Main: Der Deutsche Wetterdienst rät Fußballfans im Süden und Westen Deutschlands davon ab, die Achtelfinal-Partien heute unter freiem Himmel zu sehen. Zum Public Viewing zu gehen, sei nicht empfehlenswert - es könne aufgrund von Gewittern sehr gefährlich werden. In Frankfurt wurde deswegen die Fanzone entlang des Mains vorsorglich geschlossen. Das Achtelfinal-Spiel der DFB-Elf gegen Dänemark wird um 21 Uhr in Dortmund angepfiffen. Bereits in diesen Minuten trifft im ersten Achtelfinale die Schweiz auf Italien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 18:00 Uhr