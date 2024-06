Wetter: Viele Wolken und vereinzelt Regen bei 16 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und vereinzelt etwas Regen, spätnachmittags und abends lockert es auf. Die Höchstwerte erreichen 16 bis 21 Grad. In der Nacht wechselhaft bei rund 12 Grad, im Norden Schwabens und in Franken Regen. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Sonntag teils sonnig, teils bewölkt und besonders morgen gebietsweise schauerartiger Regen. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 23 Grad. Am Montag mehr Sonne als Wolken, nur noch vereinzelt Schauer und Temperaturen bis 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2024 12:15 Uhr