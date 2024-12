Wetter: Meist stark bewölkt und vor allem südlich der Donau häufiger Schnee, 0 bis 5 Grad.

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt und vor allem südlich der Donau häufiger Schnee, Schneeregen oder Regen. Windig bei Höchstwerten zwischen 0 und 5 Grad. In der Nacht vereinzelt weiterer Schneefall, Tiefstwerte um 0 Grad. Morgen und am Mittwoch weiterhin bewölkt, in den Alpen etwas Sonne möglich; ganz vereinzelt noch etwas Schnee oder Schneeregen. Höchstwerte zwischen -1 und +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 12:00 Uhr