Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt bei maximal 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Frühnebel überwiegend freundlich bei maximal 16 bis 22 Grad. Im Norden Frankens viele Wolken und vereinzelt Schauer. In der kommenden Nacht zunehmend regnerisch bei Werten um 12 Grad. Morgen meist stark bewölkt und teils länger Regen. Am Freitag am Alpenrand noch Regen, sonst teils sonnig. Am Samstag wieder überwiegend bewölkt regnerisch bei dann noch 10 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 09:00 Uhr