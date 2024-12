Westliche Staaten verlangen "Deeskalation" in Syrien

Washington: Die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben gemeinsam zu einer Deeskalation in Syrien aufgerufen. Angesichts der Offensive von Dschihadisten gegen Regierungskräfte müssten zudem alle Parteien Zivilisten und Infrastruktur schützen. Die jüngste Eskalation zeige, dass der Konflikt dringend politisch gelöst werden müsse, heißt es in einer vom US-Außenministerium veröffentlichten Mitteilung. Den Aufständischen war es in den vergangenen Tagen gelungen, die Metropole Aleppo einzunehmen.

