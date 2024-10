Weniger Schüler im christlichen Religionsunterricht

München: Immer weniger Schülerinnen und Schüler in Bayern besuchen den christlichen Religionsunterricht. Das zeigen Zahlen der Kultusministerkonferenz. Im abgelaufenen Schuljahr waren es insgesamt rund 698.000 Kinder und Jugendliche - im Jahr 2015/16 waren es noch gut 100.000 mehr. Dagegen stieg die Zahl derjenigen deutlich, die am Ethik- beziehungsweise Islamkunde-Unterricht teilnehmen. Die Entwicklung in Bayern spiegelt damit auch die in ganz Deutschland wieder: Auch hier besuchen immer weniger Schülerinnen und Schüler den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht - und immer mehr Ethik und Islamkunde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2024 10:00 Uhr