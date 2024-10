Weltweit wachsen 220 Millionen Kinder ohne Eltern auf

New York: Weltweit wachsen etwa 220 Millionen Kinder ohne Eltern auf. Die Hauptgründe dafür sind nach Erkennnissen der SOS-Kinderdörfer, Armut, häusliche Gewalt und die begrenzte Fähigkeit mancher Eltern, sich um ihre Kinder zu kümmern. In acht Ländern sind dafür hunderte Kinder, Eltern und Experten befragt worden, beispielsweise in Dänemark, El Salvador, Indonesien, Kenia, Kirgistan und dem Libanon. Studienleiterin Gale forderte Regierungen und Institutionen weltweit auf, mehr Geld in den Kinderschutz zu investieren, etwa in Anti-Gewalt-Trainings und Elternprogramme.

