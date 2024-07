Weltstar Taylor Swift beginnt erstes Konzert in München

München: In der bayerischen Landeshauptstadt hat das erste Konzert der US-Sängerin Taylor Swift begonnen. Sie begrüßte am Abend die rund 74.000 Fans im Olympiastadion mit einem "Servus". Morgen werden zu einem weiteren Konzert noch einmal so viele Besucher erwartet. Für Unmut unter den Anhängern von Swift sorgten die langen Schlangen beim Einlass. Die 34-Jährige gilt derzeit als größter Popstar der Welt und hat bereits mehrere Verkaufsrekorde aufgestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 21:00 Uhr