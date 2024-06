Weltsicherheitsrat unterstützt Bidens Plan für Waffenruhe im Gazastreifen

New York: Der UN-Sicherheitsrat unterstützt den Plan von US-Präsident Biden für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Das Gremium verabschiedet am Abend eine entsprechende Resolution. Russland enthielt sich. Der Entwurf von US-Präsident Biden sieht eine vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe von sechs Wochen vor. In diesem Zeitraum sollen einige der Geiseln freigelassen werden - im Gegenzug sollen inhaftierte Palästinenserm freikommen. Später sollen die Kämpfe dauerhaft eingestellt und die verbliebenen Geiseln freigelassen werden. Ziel ist schließlich ein Wiederaufbau des Gazastreifens. Den USA zufolge hat nur die Hamas bisher nicht zugestimmt. Allerdings hat sich auch der israelische Ministerpräsident Netanjahu nicht öffentlich dazu geäußert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 23:00 Uhr