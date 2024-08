Weltsicherheitsrat ruft zur Deeskalation in Nahost auf

New York: Nach der Tötung des politischen Anführers der islamistischen Hamas im Iran hat der Weltsicherheitsrat alle Konfliktparteien zur Zurückhaltung aufgerufen. UN-Generalsekretär Guterres teilte mit, alle Aktionen, die den gesamten Nahen Osten in den Abgrund treiben könnten, müssten vermieden werden. Der Iran forderte derweil die internationale Gemeinschaft dazu auf, gegen Israel vorzugehen. Die mutmaßlich von Israel ausgeführte Attacke auf den Auslandschef der Hamas, Hanija, in der iranischen Hauptstadt Teheran verstoße gegen internationales Recht und deute auf eine Absicht hin, den Konflikt zu eskalieren, so der iranische UN-Botschafter. Nach Medienberichten soll der oberste Führer des Iran, Chamenei, den Befehl erteilt haben, Israel als Vergeltung für den Tod von Hanija direkt anzugreifen. Der stellvertretende israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen drängte hingegen darauf, die Sanktionen gegen den Iran zu verschärfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 06:00 Uhr