Weltsicherheitsrat beschäftigt sich mit Angriff auf Kinderklinik in Kiew

New York: Der Weltsicherheitsrat wird sich mit dem Angriff auf eine Kinderklinik in der ukrainischen Hauptstadt Kiew beschäftigen. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen kommt morgen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Das Treffen wurde von Frankreich und Ecuador beantragt. Die russische Armee hatte heute einen der verheerendsten Angriffe seit Kriegsbeginn in der Ukraine gestartet und dabei auch die Kinderklinik getroffen. Präsident Selenskyj veröffentlichte ein Video, das zerstörte Krankenzimmer und Blutspuren auf dem Fußboden zeigt. Im ganzen Land wurden nach Angaben des Innenministeriums mindestens 36 Menschen bei den Raketenangriffen getötet, mehr als 80 sind verletzt. Neben Kiew traf es auch Dnipro und eine weitere Industriestadt im Süden der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 21:00 Uhr