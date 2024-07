Weltsicherheitsrat berät über Angriff auf Kinderklinik in Kiew

New York: Der Weltsicherheitsrat ist zusammengekommen, um über den gestrigen Beschuss einer Kinderklinik in Kiew zu beraten. Die Sitzung hatten unter anderen die USA und Großbritannien beantragt. UN-Experten gehen davon aus, dass die russische Armee das Krankenhaus in der ukrainischen Hauptstadt gezielt angegriffen hat. Der Kreml wies den Vorwurf zurück und macht die ukrainische Flugabwehr verantwortlich. Nun schlachte Kiew dies mit Blick auf den Nato-Gipfel als PR-Aktion aus. Bundesinnenministerin Faeser nannte den Beschuss dagegen ein furchtbares Kriegsverbrechen. Es zeige, mit welch unfassbarer Grausamkeit der russische Präsident Putin seinen Krieg gegen die Ukraine führe, erklärte Faeser. Sie versicherte, Deutschland werde weitere verletzte Kriegsopfer aus der Ukraine aufnehmen und medizinisch versorgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2024 18:45 Uhr