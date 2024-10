Weltkriegsbombe explodiert an japanischem Flughafen

Tokio: An einem japanischen Flughafen ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Ersten Ermittlungen von Militär und Polizei zufolge handelte es sich um eine US-Fliegerbombe. Sie sprengte einen großen Krater in eine Rollbahn. Wegen der Explosion wurden mehr als 80 Flüge gestrichen. Verletzt wurde nach Angaben des Verkehrsministeriums niemand. Der Vorfall ereignete sich am Miyazaki-Flughafen im Südwesten des Landes. Die Ursache der plötzlichen Explosion wird jetzt ermittelt.

