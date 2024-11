Weltklimakonferenz in Baku ist in der Verlängerung

Baku: Auf der Weltklimakonferenz in Ascherbaidschan erhöht sich der Druck auf Industriestaaten wie Deutschland. Mehrere ärmere Länder lehnen den aktuellen Entwurf für eine Abschluss-Erklärung ab und fordern ehrgeizigere Beschlüsse zu Hilfen in den kommenden Jahren. Die Konferenz ging deshalb gestern in die Verlängerung, und Bundesaußenministerin Baerbock bleibt ebenfalls länger als geplant in Baku. Sie verhandelte am Abend unter anderem mit den Inselstaaten. Zuvor hatte sie jedoch auch betont, man könne keine ungedeckten Schecks unterschreiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 06:00 Uhr