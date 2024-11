Weltklimakonferenz in Baku droht zu scheitern

Baku: Die Weltklimakonferenz in Baku droht im Streit über zusätzliche Klimahilfen zu scheitern. Die Leitung des Treffens in Aserbaidschan hat das Schlussplenum nach rund eineinhalb Stunden unterbrochen. Noch offene Fragen wurden zurückgestellt. Ein Text für eine Abschlusserklärung liegt nicht vor. Zuletzt hatte die Konferenzleitung Klimahilfen in Höhe von rund 300 Milliarden Dollar vorgeschlagen. Die ärmeren Länder verlangen aber weit mehr. Sie hatten sich aus Protest von den Verhandlungen zurückgezogen. Außenministerin Baerbock warf Aserbaidschan vor, seiner Führungsrolle nicht gerecht zu werden und zu bremsen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 20:00 Uhr