Weltklimakonferenz in Baku droht zu scheitern

Baku: Die Weltklimakonferenz in Baku droht im Streit über zusätzliche Klimahilfen in Billionenhöhe zu scheitern. Ganze Ländergruppen verließen unter Protest den Verhandlungssaal und unabgestimmte Textentwürfe fanden ihren Weg in die Öffentlichkeit. Beobachtern zufolge hatte insbesondere Saudi-Arabien während der zweiwöchigen Verhandlungen gemeinsam mit einigen großen autoritären Staaten versucht, schon gefasste Beschlüsse für den Klimaschutz zurücknehmen. Außenministerin Baerbock griff die Konferenzleitung in Aserbaidschan ungewöhnlich scharf an. Sie sagte, Europäer würden nicht zulassen, dass die verletzlichsten Staaten auf der Welt, insbesondere die kleinen Inselstaaten, von einigen der neuen fossilen und reichen Emittenten über den Tisch gezogen würden. Und das im Zweifel auch noch auch mit Rückendeckung der COP-Präsidentschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 18:00 Uhr