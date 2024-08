Weltgrößte Computerspielemesse Gamescom startet

Köln: Mit der Gamescom öffnet am Vormittag die größte Computerspiele-Messe der Welt ihre Tore. Im vergangenen Jahr kamen an fünf Tagen rund 320.000 Besucher aus aller Welt. Auftakt für die Publikumsmesse war am Abend eine Veranstaltung, bei der zahlreiche Werbefilme für neue Spiele gezeigt wurden. Zur offiziellen Eröffnung werden heute Bundeswirtschaftsminister Habeck, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst und die Kölner Oberbürgermeisterin Reker erwartet. Bis Sonntag präsentieren mehr als 1.400 Aussteller aus 64 Ländern neue Video- und Computerspiele sowie andere technische Innovationen und Dienstleistungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 06:00 Uhr