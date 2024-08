Welternährungsprogramm stoppt Lieferungen nach Gaza

Gaza: Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat Hilfslieferungen in den Gazastreifen wegen israelischem Beschuss ausgesetzt. Ein gekennzeichneter Laster in einem mit Israels Armee abgesprochenen Konvoi sei zehn Mal getroffen worden, darunter vordere Fenster des Fahrzeugs, wie die UN-Organisation in New York mitteilte. Das Welternährungsprogramm betonte, dass alle Konfliktparteien die Sicherheit humanitärer Helfer gewährleisten müssten. Kritik der Vereinten Nationen gibt es auch am Vorgehen Israels im Westjordanland: Laut Generalsekretär Guterres müsse der Großeinsatz dort beendet werden, weil unter anderem mehrere Krankenhäuser eingekreist und an ihrem Betrieb gehindert worden sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2024 10:45 Uhr