Weltberühmter Christkindlesmarkt in Nürnberg feierlich eröffnet

Nürnberg: Der weltberühmte Christkindlesmarkt ist eröffnet. Pünktlich um 17:30 Uhr wurde es dunkel und das Christkind auf der Empore der Nürnberger Frauenkirche angestrahlt. Die 18-jährige Nelli Lunkenheimer sprach in goldener Robe, blonder Lockenperücke und Krone den Prolog, in dem alle Menschen zum Markt eingeladen werden. Bei einem der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands werden bis Heiligabend in fast 170 Buden traditionelle Waren präsentiert. Zum Christkindlesmarkt werden auch in diesem Jahr wieder rund zwei Millionen Besucher erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2024 19:45 Uhr