Weltbank sieht ärmste Länder der Welt in historischer Schuldenkrise

Washington: Der Weltbank zufolge sind die ärmsten Länder so hoch verschuldet wie seit 2006 nicht mehr. In einem Bericht heißt es, dass davon die 26 Länder betroffen sind, in denen rund 40 Prozent der ärmsten Menschen der Welt leben. Diese seien im Durchschnitt ärmer als vor der Corona-Pandemie, während sich der Rest der Welt weitgehend erholt habe und wieder wachse. Auch Naturkatastrophen haben diese Länder dem Bericht zufolge in den letzten zehn Jahren stärker getroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2024 08:00 Uhr