Weltbank sieht ärmste Länder der Welt in historischer Schuldenkrise

Washington: Der Weltbank zufolge sind die ärmsten Länder so hoch verschuldet wie seit 2006 nicht mehr. In einem Bericht heißt es, dass davon die 26 Länder betroffen sind, in denen rund 40 Prozent der ärmsten Menschen der Welt leben. Diese sind heutzutage im Durchschnitt ärmer als vor der Corona-Pandemie. Demnach befindet sich außerdem die Hälfte dieser Länder in einer Schuldenkrise oder ist davon bedroht. Die Weltbank weist in dem Bericht deswegen auf ihre Bemühungen hin, noch in diesem Jahr 100 Milliarden Dollar an Hilsgeldern aufzubringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2024 03:00 Uhr