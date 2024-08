Weitere Krawalle in britischen Städten

London: In Großbritannien hat es nach dem tödlichen Messerangriff auf Kinder am vierten Tag in Folge gewaltsame Proteste rechtsradikaler Gruppen gegeben. In Liverpool warfen Demonstranten Stühle, Leuchtraketen und Ziegelsteine auf Polizisten, mehrere Beamte wurden verletzt. In Sunderland nahm die Polizei nach schweren Krawallen und Angriffen von Rechtsextremen auf die Polizei zehn Menschen fest. Wie die Bürgermeisterin der Region North East, McGuinness, der BBC sagte, haben Randalierer Autos in Brand gesteckt, Geschäfte geplündert, Menschen auf der Straße beschimpft und Polizisten angegriffen. Premier Starmer verurteilte die Randale scharf. Die Polizei rechnet mit weiteren Protesten. Die gewaltsamen Proteste hatten nach dem Tod von drei Mädchen begonnen - daraufhin kursierten in sozialen Medien Falschmeldungen, der Angreifer sei Asylbewerber und Moslem.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 23:00 Uhr