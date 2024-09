Weitere Kämpfe im Libanon - Israel lehnt Waffenruhe ab

Washington: Die USA haben enttäuscht auf die Absage Israels an eine Waffenruhe im Konflikt mit der Hisbollah-Miliz im Libanon reagiert. Der Vorschlag habe viel Sorgfalt und Mühe gekostet, erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby. Auch der französische Präsident Macron sprach von einem Fehler des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Dieser will heute eine Rede bei der UN-Generaldebatte in New York halten. - Israel und die Hisbollah setzten derweil ihre massiven gegenseitigen Luftangriffe fort. Die israelische Armee traf dabei nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht rund 75 Terror-Ziele im Libanon, darunter Waffenlager und schussbereite Raketenwerfer. Zudem sei in Beirut ein weiterer Hisbollah-Kommandeur getötet worden. Er soll Chef der Drohneneinheit gewesen sein. Die Hisbollah bestätigte den Tod ihres Mitglieds.

