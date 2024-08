Weitere Festnahme in Solingen - IS bekannt sich zu Tat

Solingen: Im Zusammenhang mit dem Messerangriff hat die Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft der Stadt eine Person festgenommen. Die Durchsuchung des Gebäudes hatte am Abend nach entsprechenden Hinweisen begonnen. Nun wird laut Polizeisprecher ein Zusammenhang mit der Tat geprüft. Zuvor hatte die Dschihadisten-Miliz "Islamischer Staat" erklärt, für die Attacke verantwortlich zu sein. Das teilte der IS über seine Propaganda-Kanäle im Internet mit. Schon zuvor hatten die Ermittler einen Anfangsverdacht für ein terroristisches Motiv gesehen. Die "Welt am Sonntag" berichtete unter Berufung auf einen internen Polizeibericht zudem, ein Zeuge habe den Täter "Allahu Akbar" rufen hören - auf deutsch "Gott ist groß". Beim Stadtgründungsfest hatte der Angreifer gestern Abend drei Menschen getötet und acht weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 23:00 Uhr