Weitere Explosion erschüttert Köln

Köln: An einem Café im Stadtteil Pesch hat es in der Nacht eine Explosion gegeben. Das Lokal im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte daraufhin komplett aus. Etwa 20 Bewohner mussten vorübergehend in Sicherheit gebracht werden, bis das Feuer am frühen Morgen gelöscht war. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Es war die sechste Explosion in Köln innerhalb von drei Monaten. Inzwischen gehen die Behörden davon aus, dass die niederländische Mafia hinter der Serie steckt. Nach einem Verdächtigen wird aktuell mit Bildern gefahndet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 10:00 Uhr