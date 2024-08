Weißes Haus meldet Fortschritte bei Gesprächen über Waffenruhe im Gazastreifen

Kairo: In den Gespräche zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas über eine Waffenruhe im Gaza-Streifen gibt es offenbar Fortschritte. Das sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Kirby. Die Vorgespräche zu weitergehenden Verhandlungen seien konstruktiv, nun müssten beide Seiten zusammenkommen und auf die Umsetzung hinarbeiten, sagte Kirby. Die nächste Verhandlungsrunde soll am Sonntag beginnen. Dabei verhandeln Israel und die Hamas nicht direkt miteinander, die USA, Katar und Ägypten treten in den indirekten Gesprächen als Vermittler auf. Geplant ist ein Abkommen, das neben einer Waffenruhe die Freilassung der verbliebenen Geiseln aus der Gewalt der Hamas und die Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen vorsieht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.08.2024 01:00 Uhr