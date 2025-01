Weißes Haus kündigt Abschiedsrede von Biden für kommenden Mittwoch an

Washington: Der scheidende US-Präsident Biden hält kommende Woche eine Abschiedsrede an die Nation. Wie das Weiße Haus mitteilte, wird er sich am Mittwoch um 20 Uhr Ortszeit, das ist um 2 Uhr deutscher Zeit, aus dem Oval Office an die Amerikaner wenden. Fünf Tage später - am 20. Januar - übergibt Biden die Regierungsgeschäfte feierlich an seinen republikanischen Vorgänger Donald Trump, der bei der Präsidentschaftswahl Anfang November ins Amt zurück gewählt wurde. Mit Blick auf den Sturm auf das Kapitol im Januar vor vier Jahren hat Biden immer wieder die Bedeutung eines geordneten und friedlichen Machtwechsels für die Demokratie betont.

