Weißenstadt wird Heilbad

Weißenstadt: Der Ort im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken darf sich bald Heilbad nennen. Die Entscheidung über den Titel für Weißenstadt hat das bayerische Innenministerium bekanntgegeben. Die Anerkennung wird wirksam, sobald die Stadt die Zertifizierung der Erbringer kurmedizinischer Leistungen vorlegt. Außerdem muss bis Ende 2026 eine zweite Heilquelle in Betrieb gehen. In der Gemeinde im Fichtelgebirge wird aus fast zwei Kilometern Tiefe fluoridhaltiges Schwefel-Thermalwasser nach oben gepumpt. Das Wasser kommt mit 32 Grad an der Oberfläche an. Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass eine bayerische Kommune als Heilbad anerkannt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 13:00 Uhr