Weiße Weihnachten werden laut Wetterdienst immer seltener

Offenbach am Main: Im Zuge der Erderwärmung werden weiße Weihnachten vom 24. bis 26. Dezember in den meisten Regionen Deutschlands immer seltener. Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes können sich die meisten Menschen im Schnitt nur noch alle zehn Jahre über Schnee an diesen Tagen freuen. Besonders betroffen sei der Süden. In der Referenzperiode von 1961 bis 1990 habe zum Beispiel in München die Schnee-Wahrscheinlichkeit für die Weihnachtstage noch bei gut 33 Prozent gelegen. In der Periode von 1991 bis 2020 lag sie laut DWD dann nur noch bei knapp 14 Prozent.

