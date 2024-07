Weinstein-Prozess wird im November neu aufgerollt

New York: Der Prozess gegen den früheren Filmproduzenten Weinstein wird im November neu aufgerollt. Das teilte ein Richter in New York mit. Auch ein früherer Starttermin sei möglich, wenn die Vorbereitungen rascher abgeschlossen seien. Weinstein war 2020 wegen Sexualdelikten zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Im April hatte ein Berufungsgericht das Urteil wegen Verfahrensfehlern überraschend aufgehoben. Weinstein ist aber weiter in Haft, weil er 2023 in einem anderen Strafprozess in Los Angeles, in dem es ebenfalls um Sexualverbrechen ging, zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Auch dieses Urteil fechten seine Verteidiger an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 07:00 Uhr