Weil wünscht sich Klarheit in VW-Krise

Berlin: In der Krise beim Autobauer VW wünscht sich Niedersachsens Ministerpräsident Weil bis Weihnachten Klarheit. Der SPD-Politiker sagte im ZDF, die Situation sei für viele Leute unglaublich belastend. Das müsse ein Ende haben, so Weil. Zu den angedachten Werksschließungen bei VW sagte er, da gebe es bessere Alternativen. Wo man Industrien einmal abziehe, kämen sie nicht wieder. Wenn die Autoindustrie wieder bessere Zeiten erlebe, werde sie bestimmte Kapazitäten benötigen. Das von Weil geführte Bundesland Niedersachsen hält bei VW 20 Prozent der Stimmrechte und hat bei wichtigen Entscheidungen ein Veto-Recht. Der Volkswagen-Konzern will im Wettbewerb mit anderen Autobauern seine Kosten deutlich verringern - und dafür etwa zehntausende von Arbeitsplätzen abbauen und die Tariflöhne um zehn Prozent senken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 06:00 Uhr