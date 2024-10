Weil will rasch Klarheit über VW-Sparplan

Wolfsburg: Niedersachsens Ministerpräsident Weil hofft auf Klarheit über den Sparkurs bei Volkswagen noch in diesem Jahr. Bis Weihnachten müssen es eine Klärung geben, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Die derzeitige Situation sei unglaublich belastend für viele Leute und müsse ein Ende haben, so Weil. Das Land Niedersachsen ist mit 20 Prozent der zweitgrößte Anteilseigner des VW-Konzerns, der aktuell in der Krise steckt. Um zu sparen, will die Konzernleitung die Tariflöhne um zehn Prozent absenken. Die IG Metall lehnt das ab. Auch Werksschließungen und Massenentlassungen stehen im Raum.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2024 05:00 Uhr