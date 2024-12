Weihnachtsumsatz im Einzelhandel ist leicht gestiegen

Berlin: Das Weihnachtsgeschäft hat nach Angaben des Einzelhandelsverbandes in der vergangenen Woche angezogen. In einer Umfrage unter 300 Unternehmen zeigten sich ein Viertel der Händler zufriedener als noch in der Vorwoche. Der große Schwung sei aber immer noch ausgeblieben, so Verbands-Hauptgeschäftsführer Genth. Am besten liefen demnach die Geschäfte in der Unterhaltungselektronik, mit Spielwaren, Uhren und Schmuck sowie Büchern. Für die letzten Tage des Jahres geben sich die Einzelhändler verhalten optimistisch. Insgesamt rechnet der Handel für die Monate November und Dezember mit einem Umsatz von gut 121 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 12:00 Uhr