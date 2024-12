Weihnachtstrucks sammeln im Landkeis Main-Spessart Spenden

Karbach: In dem unterfränkischen Ort starten heute 120 Weihnachtstrucks ihre Rundfahrt durch den Landkreis Main-Spessart. Gut vier Kilometer ist der Konvoi lang, alle Fahrzeuge sind festlich geschmückt. Auf der Rundfahrt werden traditionell Spenden für krebskranke Kinder gesammelt. Um 17 Uhr 30 setzen sich die Trucks in Karbach in Bewegung. Weitere Stationen sind unter anderem Himmelstadt, Marktheidenfeld und Lengfurt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 07:30 Uhr