Weihnachtsprozession bricht nach Bethlehem auf

Bethlehem: In der Geburtsstadt Christi haben die offiziellen Zeremonien zum diesjährigen Weihnachtsfest begonnen. Der höchste Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land, Kardinal Pizzaballa, brach am Mittag mit einer Fahrzeugkolonne von Jerusalem nach Bethlehem auf. Die letzten Meter zur Geburtskirche wird er zu Fuß zurücklegen. Auf dem Krippenplatz wird der Patriarch vom Bürgermeister und politischen und religiösen Honoratioren der Stadt begrüßt. Vor Mitternacht feiert er dann in der katholischen Katharinenkirche die Christmette. Wegen des Gazakriegs ist Bethlehem, das im palästinensischen Westjordanland liegt, abgeriegelt. Auch dieses Jahr sind kaum Touristen oder Pilger nach Bethlehem gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2024 13:00 Uhr