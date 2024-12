Weihnachtspostamt in Himmelstadt öffnet heute

Himmelstadt: Bayerns einziges Weihnachtspostamt öffnet am heutigen ersten Advent. Bis zum Heiligen Abend beantworten Dutzende Helfer Tausende Wunschzettel aus aller Welt - jährlich kommen etwa 70.000 Schreiben in der Poststelle im unterfränkischen Himmelstadt an. Acht Weihnachtspostfilialen gibt es insgesamt in Deutschland. Als letztes öffnet am Donnerstag das Nikolauspostamt in St. Nikolaus im Saarland. In Himmelpfort in Brandenburg sind der Post zufolge schon 60.000 Briefe eingegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 10:00 Uhr