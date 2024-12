Weihnachtspostamt in Bayern beantwortet rund 70.000 Briefe

Himmelstadt: Knapp 70.000 Briefe sind in diesem Jahr im einzigen bayerischen Weihnachtspostamt angekommen. Das seien ähnlich viele wie in den Vorjahren, sagt die ehrenamtliche Leiterin Schotte, die das Postamt im Main-Spessart-Landkreis führt. Zusammen mit rund 40 Freiwilligen beantwortet sie alle Briefe der Kinder. Die Wünsche umfassen laut Schotte zum Beispiel Spielzeug, Smartphones oder Geld. Aber auch immaterielle Anliegen wurden von den Kindern oft genannt, zum Beispiel Frieden, ein Ende des Hungers in der Welt und gute Noten in der Schule.

