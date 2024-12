Weihnachtsmärkte in Nürnberg und München ziehen positive Bilanz

Nürnberg: Einen Tag vor dem Ende des Christkindlesmarktes ziehen Standbetreiber und die Stadt eine positive Bilanz. Rund zwei Millionen Besucher seien durch die Budengassen gestreift. Die Händler seien mit ihren Umsätzen zufrieden, erklärte die Stadt. Die Touristen-Informationen seien täglich von rund 1.200 Menschen aus aller Welt besucht worden. Wirtschaftsreferentin Heilmaier richtete mit Blick auf die Geschehnisse in Magdeburg auch einen besonderen Dank an die Einsatzkräfte, die den Markt in Nürnberg gesichert hätten. Auch in München zeigt sich die Stadt zufrieden mit dem Christkindlmarkt auf dem Marienplatz. Hier kamen sogar über drei Millionen Besucher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 15:00 Uhr