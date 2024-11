Weihnachtsmärkte eröffnen

München: In Bayern öffnen heute zahlreiche Weihnachtsmärkte. In München hat der Verkauf an den Buden schon am Vormittag begonnen, der Christkindlmarkt erstreckt sich vom Marienplatz zum Alten Peter, in die Sendlinger Straße und auf den Rindermarkt. Auf dem Christkindlesmarkt in Augsburg werden zur Eröffnung auf dem Rathausplatz die Turmbläser und die Baarer Alphorngruppe erwartet. Auch in Landshut und Regensburg geht es heute los, Straubing startet morgen, und der berühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg ist erst am Freitag dran. Auf allen bayerischen Weihnachtsmärkten gilt heuer ein generelles Messerverbot.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2024 11:45 Uhr